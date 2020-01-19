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Артета готовий переглянути трансферну політику Арсенала на зиму – іспанець розчарований нічиєю проти Шеффілд Юнайтед

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Артета готовий переглянути трансферну політику Арсенала на зиму – іспанець розчарований нічиєю проти Шеффілд Юнайтед
Мікель Артета / Getty Images

Головний тренер Арсенала Мікель Артета підсумував виступ команди у матчі проти Шеффілд Юнайтед (1:1), а також поділився планами на зимове трансферне вікно.

45’ Габріел Мартінеллі
 
Джон Флек 83’
45’ Габріел Мартінеллі
83’ Джон Флек

"Я дуже розчарований нашим виступом. Гадаю, ми заслуговували на три бали. У Прем'єр-лізі, якщо ви не вирішите долю зустрічі на свою користь, то за останні 10 чи 15 хвилин легко можете втратити очки. Саме це і трапилось.

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Обставини змінюються щодня, оскільки ми отримуємо все більше травм та дискваліфікацій. Ми на ринку і шукаємо варіанти, які могли б підсилити нас та забезпечити нам більше стабільності в певних лініях, але наразі рано говорити щось конкретне", – цитує Артету Sky Sports.

Нагадаємо, раніше іспанський фахівець заявляв, що не очікує серйозних трансферів Арсенала у січні.

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Англія Трансфери Арсенала Мікель Артета Мікель Артета Арсенал - Шеффілд Юнайтед Арсенал Арсенал
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