"Наш склад справді великий, але наразі жоден перехід не підтверджено. Ми не можемо підтримувати ту кількість футболістів, яка у нас є на певних позиціях.

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Є деякі гравці, які підуть в оренду або покинуть нас назавжди – це пріоритетне завдання. Тоді ми подивимося, чи є у нас можливість підсилити ті позиції, на яких нам потрібна додаткова допомога", – наводить слова Артети ВВС.

Додамо, що Арсенал здобув дві перемоги поспіль, але позиція "канонірів" в АПЛ все ще низька – 13 місце.

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