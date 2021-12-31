Артета анонсував зимову чистку – у Арсеналі надто багато "пасажирів"
Головний тренер Арсенала Мікель Артета визнав необхідність попрощатися з деякими футболістами.
"Наш склад справді великий, але наразі жоден перехід не підтверджено. Ми не можемо підтримувати ту кількість футболістів, яка у нас є на певних позиціях.
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Є деякі гравці, які підуть в оренду або покинуть нас назавжди – це пріоритетне завдання. Тоді ми подивимося, чи є у нас можливість підсилити ті позиції, на яких нам потрібна додаткова допомога", – наводить слова Артети ВВС.
Додамо, що Арсенал здобув дві перемоги поспіль, але позиція "канонірів" в АПЛ все ще низька – 13 місце.
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