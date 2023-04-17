Наставник Арсенала Мікель Артета не став робити трагедії з того, що Букайо Сака не зміг реалізувати пенальті в матчі з Вест Хемом (2:2).

"Це був вирішальний момент, коли ми могли вести з рахунком 3:1, але вже через кілька хвилин на табло горіли 2:2. Гравець, який виконує пенальті, може схибити. Я не знаю нікого, хто б цього не робив.

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Ми повинні були зіграти набагато краще після перших 30 хвилин. Дуже багато дозволяли супернику – це зламало нашу гру. Ми давали їм забагато шансі, а самі втратили можливість проводити гострі атаки", – цитує Артету SkySports.

Нагадаємо, у другому таймі Арсенал заробив пенальті за рахунку 2:1. До позначки підійшов Букайо Сака, але пробив бездарно. М'яч полетів повз ворота. У підсумку, Вест Хем зумів відігратися та зберегти нічийний рахунок до фінального свистка.

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