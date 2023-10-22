"Кажете, удар Мудрика був усвідомленим? Мені так не здалося.

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Але їм видніше. Якщо це усвідомлений удар – віддаю належне", – сказав Артета у коментарі beIN Sport.

Нагадаємо, Мудрик вийшов в основі Челсі і провів на полі 66 хвилин. До своєї заміни він встиг заробити пенальті (який чітко реалізував Палмер) та забити неймовірний гол на старті другого тайму. Українець ефектно перекинув Давіда Райю, хоча повтори показали, що Михайло навіть не дивився на голкіпера. Відповідно, одразу з'явилися чутки, що шедевр вийшов випадковим.

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