Артета – про дебютний матч в Арсеналі: Я задоволений багатьма речами, які побачив

Головний тренер Арсенала Мікель Артета прокоментував свій дебютний поєдинок на посаді наставника "канонірів". Лондонці розійшлися миром з Борнмутом.

Нагадаємо, Арсенал зіграв унічию з Борнмутом в 19-му турі АПЛ. Цей поєдинок став першим для іспанця в статусі головного тренера "канонірів".

"Я задоволений багатьма речами, які побачив сьогодні, і тими, які ми відпрацьовували на тренуваннях і зуміли продемонструвати в цьому матчі. Я не радий, оскільки ми не перемогли, але в цілому задоволений.

Борнмут – Арсенал – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Це частина процесу навчання. З точки зору ставлення до справи і бажання наша команда виступила краще, ніж я очікував. Футболісти Арсенала ще не звикли грати в такому ритмі.

Я все ще вивчаю гравців. Хочу зробити так, щоб вони діяли надійніше, коли виходять на поле. Зараз моя єдина мета – знайти рішення, щоб ми краще атакували і захищалися", – цитує Артету BBС.

Після першого кола Прем'єр-ліги Арсенал посідає лише 11 позицію. Відставання від зони ЛЧ складає 8 очок.

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