toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТРАНСФЕРИ АНГЛІЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛЕСТЕР СІТІ - ЛІВЕРПУЛЬ

Артета – про дебютний матч в Арсеналі: Я задоволений багатьма речами, які побачив

06:30 210 Читать на русском
Артета – про дебютний матч в Арсеналі: Я задоволений багатьма речами, які побачив
Мікель Артета / ФК Арсенал

Головний тренер Арсенала Мікель Артета прокоментував свій дебютний поєдинок на посаді наставника "канонірів". Лондонці розійшлися миром з Борнмутом.

35’ Ден Гослінг
 
П'єр-Емерік Обамеянг 63’
35’ Ден Гослінг
63’ П'єр-Емерік Обамеянг

Нагадаємо, Арсенал зіграв унічию з Борнмутом в 19-му турі АПЛ. Цей поєдинок став першим для іспанця в статусі головного тренера "канонірів".

"Я задоволений багатьма речами, які побачив сьогодні, і тими, які ми відпрацьовували на тренуваннях і зуміли продемонструвати в цьому матчі. Я не радий, оскільки ми не перемогли, але в цілому задоволений.

Борнмут – Арсенал – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Це частина процесу навчання. З точки зору ставлення до справи і бажання наша команда виступила краще, ніж я очікував. Футболісти Арсенала ще не звикли грати в такому ритмі.

Я все ще вивчаю гравців. Хочу зробити так, щоб вони діяли надійніше, коли виходять на поле. Зараз моя єдина мета – знайти рішення, щоб ми краще атакували і захищалися", – цитує Артету BBС.

Після першого кола Прем'єр-ліги Арсенал посідає лише 11 позицію. Відставання від зони ЛЧ складає 8 очок.

Солодка помста Роджерса, піренейські розбірки Пепа та золота класика 2000-х: топ-5 матчів різдвяного божевілля в Англії

blog_ava
Шедевральний постріл одноклубника Яремчука у відеоогляді матчу Стандард – Гент – 0:1
07:30
775
Теги
Англія Борнмут - Арсенал Мікель Артета Мікель Артета Арсенал Арсенал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
12
год
:
59
хв
Вулверхемптон
21:45
Манчестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук