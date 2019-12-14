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Артета – один з головних претендентів на пост тренера Евертона, – ЗМІ

08:26 402 Читать на русском
Артета – один з головних претендентів на пост тренера Евертона, – ЗМІ
Мікель Артета / ВВС

Іспанський фахівець Мікель Артета вже незабаром може переїхати з Манчестера у Ліверпуль.

Помічник Хосепа Гвардіоли у Манчестер Сіті став одним із головних претендентів на посаду наставника Евертона, інформує Liverpool Echo.

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Артета розглядається керівництвом "ірисок" нарівні з екс-тренером Наполі Карло Анчелотті. Іншими претендентами є Девід Мойєс, який раніше вже працював у клубі, та нещодавно звільнений з Арсенала Унаї Емері.

До слова, 37-річний Артета 6 років своєї ігрової кар'єри провів саме на Гудісон Парк. Він виступав за Евертон з 2005 по 2011 рік. Раніше повідомлялося про інтерес до фахівця з боку Арсенала.

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