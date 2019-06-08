Артем Фаворов перебуває на перегляді в Дебрецені

Півзахисник Десни Артем Фаворов може продовжити кар'єру в чемпіонаті Угорщини.

Угорський Дебрецен зацікавлений у трансфері українського хавбека Артема Фаворова, повідомляє Dynamomania.com.

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За інформацією видання, наразі футболіст перебуває на перегляді, за результатами якого буде прийняте рішення щодо його майбутнього.

25-річний Фаворов в минулому сезоні провів 29 матчів за Десну, відзначившись 6 голами і 3 результативними передачами. Артем приєднався до чернігівського клубу в січні 2018 року.

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Зауважимо, що Фаворов – вихованець київського Динамо. Протягом кар'єри він грав за Динамо-2, Чорноморець-2, Оболонь-Бровар, Зірку і данський Вайле.