Артем Фаворов назвав фактор, який переконав його перейти в Академію Пушкаша

Український новачок Академії Пушкаша Артем Фаворов розповів, на що звертав увагу перед переходом в угорський клуб.

"Я чув про інтерес клубу до мене кілька місяців тому, тому я знаю команду, знаю, в який футбол вона грає. Я також знаю, що це молодий, але серйозний, авторитетний клуб з хорошими гравцями і відмінним тренерським складом, тому я дуже радий укласти угоду.

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Коли я вперше озирнувся навколо, я побачив, що стадіон стадіон і тренувальні поля чудові. Хороша інфраструктура – це надзвичайно важливий фактор для всіх футболістів.

Підписання контракту з цим клубом є важливим кроком у моїй кар'єрі, новим етапом у моєму житті. Звичайно, я тільки що прибув, але можу обіцяти, що зроблю все можливе, щоб команда була якомога вище в турнірній таблиці. Я б не став говорити про свої сильні сторони, це робота тренерів, а моє завдання – вийти на поле і показати те, що я вмію", – цитує українця офіційний сайт Академії Пушкаша.

Нагадаємо, 25-річний екс-хавбек Десни підписав з угорським клубом контракт на 2,5 року.

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