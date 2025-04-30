Поразка від ПСЖ у першому півфіналі Ліги чемпіонів (0:1) вже робить вихід Арсенала у фінал турнір майже неможливим.

Лише двічі в історії команди виходили до фіналу Ліги чемпіонів після поразки в першому півфіналі вдома, повідомляє TNT Sports.

Гол Дембеле та офсайд Меріно у відеоогляді матчу Арсенал – ПСЖ – 0:1

Раніше таке вдавалось Аяксу в сезоні 1995/96 та Тоттенхему в сезоні 2018/19. Амстердамці після мінімальної поразки вдома Панатінаїкос (0:1), розбили на виїзді греків (3:0), а "шпори" здійснили епічний камбек на виїзді проти Аякса (3:2).

Нагадаємо, матч-відповідь між ПСЖ та Арсеналом запланований на 7 травня, початок о 22:00. Суперник у фіналі визначиться в парі Барселона – Інтер.

Only two teams in Champions League history have reached the final after losing the first leg of their semi-final tie at home pic.twitter.com/2lQpWAh5lw — Football on TNT Sports (@footballontnt) April 29, 2025

ПСЖ втримав мінімальну перемогу над Арсеналом у першому півфіналі Ліги чемпіонів