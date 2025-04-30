Арсеналу для потрапляння у фінал Ліги чемпіонів потрібно диво – таке траплялось лише двічі в історії
Поразка від ПСЖ у першому півфіналі Ліги чемпіонів (0:1) вже робить вихід Арсенала у фінал турнір майже неможливим.
Лише двічі в історії команди виходили до фіналу Ліги чемпіонів після поразки в першому півфіналі вдома, повідомляє TNT Sports.
Гол Дембеле та офсайд Меріно у відеоогляді матчу Арсенал – ПСЖ – 0:1
Раніше таке вдавалось Аяксу в сезоні 1995/96 та Тоттенхему в сезоні 2018/19. Амстердамці після мінімальної поразки вдома Панатінаїкос (0:1), розбили на виїзді греків (3:0), а "шпори" здійснили епічний камбек на виїзді проти Аякса (3:2).
Нагадаємо, матч-відповідь між ПСЖ та Арсеналом запланований на 7 травня, початок о 22:00. Суперник у фіналі визначиться в парі Барселона – Інтер.
ПСЖ втримав мінімальну перемогу над Арсеналом у першому півфіналі Ліги чемпіонів