"Каноніри" планують підсилити воротарську позицію і знову повернулись до варіанту з кіпером каталонців.

Лондонський Арсенал проявляє предметний інтерес до 31-річного голкіпера Барселони Норберто Нето.

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Влітку у переході був зацікавлений особисто головний тренер "канонірів" Мікель Артета. Нині лондонський клуб хотів би збільшити воротарські ресурси команди і готовий провести переговори щодо оренди бразильця до кінця сезону з можливістю придбання на постійній основі влітку, повідомляє видання Sky Sports.

До слова, у літнє трансферне вікно Барселона вимагала за свого воротаря суму у розмірі 21 млн євро. Transfermarkt оцінює футболіста у 10 млн євро. Контракт Нето з "блаугранас" розрахований до червня 2023 року.

У поточному сезоні Норберто взяв участь у 9 зустрічах Барселони у всіх турнірах, в яких пропустив 7 голів, а в 4 матчах відстояв на нуль.

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