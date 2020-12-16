В рамках 13-го туру АПЛ було проведено три матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2020/21, 13-й тур

Арсенал – Саутгемптон – 1:1

Голи: Обамеянг, 52 – Волкот, 18,

Вилучення: Габріел, 63 (Арсенал) (друга жовта)

Лестер Сіті – Евертон – 0:2

Голи: Рішарлісон, 21, Холгейт, 72

Лідс – Ньюкасл – 5:2

Голи: Бемфорд, 35, Морено, 61, Даллас, 77, Аліоскі, 85, Харрісон, 88 – Хендрік, 26, Кларк, 64

Вест Хем – Крістал Пелас – початок о 22:00

Фулхем – Брайтон – початок о 22:00

Арсенал у рідних стінах приймав Саутгемптон. "Святі" розпочали активніше і на 18-й хвилині Волкот вивів їх уперед. Лондонцям вдалось зрівняти одразу на початку другого тайму – Нкетія віддав чудову розрізну на Обамеянга, який в дотик пробив в правий нижній кут воріт. Після цього "каноніри" залишились у меншості – другу жовту за фол отримав Габріел. До кінця матчу гості багато атакували, проте використати перевагу і вирватись уперед так і не змогли. Зрештою, фінальний свисток зафіксував бойову нічию – 1:1.

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Евертон впевнено переміг Лестер Сіті. "Іриски" повели у рахунку на 21-й хвилині – ударом з дальньої дистанції відзначився Рішарлісон. У другому таймі перевагу закріпив Холгейт, який своєчасно опинився на добиванні та головою спрямував м'яч у сітку. "Лиси" намагались відігратись і навіть перехопили контроль над м'ячем та провели кільках небезпечних атак, але відквитати хоча б один гол не змогли.

Ньюкасл на виїзді зустрічався із Лідсом. У першому таймі команди обмінялись голами – у підопічних Марсело Б'єлси відзначився Бемфорд, а у "сорок" Хендрік. Після перерви господарі вийшли уперед завдяки голу Родріго. За декілька хвилин Ньюкасл зрівняв – Кларк головою замкнув навіс Фрейзера у штрафний майданчик. Після цього гравці Лідса загнали "сорок" на свою половину поля і до кінця матчу встигли покласти ще три голи. У підсумку – розгромна поразка Ньюкасла – 5:2.

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