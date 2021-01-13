Арсенал провів попередні переговори з представниками Соломона
Чутки про відхід ізраїльського легіонера "гірників" Манора Соломона потроху обростають конкретикою.
Лондонський Арсенал готується зробити пропозіцію хавбеку Шахтаря Манору Соломону.
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"Каноніри" вже провели попередні переговори з представниками ізраїльського футболіста і спробують підписати 21-річного гравця влітку, повідомляє видання The Guardian. Однак, все може змінитися, якщо Арсеналу вдасться наповнити бюджет – відхід Сеада Колашинаца та потенційний трансфер Месута Озіла можуть дозволити лондонцям пришвидшити переговорний процес і підписати Соломона вже у зимове трансферне вікно.
Нагадаємо, контракт 21-річного ізраїльтянина з "гірниками" розрахований до 31 грудня 2023 року. Поточна вартість Соломона на Тransfermarkt – 7 млн євро. У поточному сезоні Манор провів за Шахтар 17 матчів у всіх турнірах, в яких забив 5 голів і віддав 1 результативну передачу.
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