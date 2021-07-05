Лондонці зробили Брайтону вже третю пропозицію за центрбека Бена Вайта, інформує Sky Sports.

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Ставки у розмірі 50 і 55 млн фунтів не влаштували керівництво "чайок". Арсенал не зациклюється на Вайті, ведучи дві інші цілі. "Каноніри" майже оформили переходи Альберта Локонга та Нуну Тавареша. Півзахисник Андерлехта обійдеться у 17 млн фунтів, а лівий латераль Бенфіки – у 8 млн з бонусами.

Додамо, що в минулому сезоні Арсенал фінішував на 8-й сходинці АПЛ та залишився без єврокубків.

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