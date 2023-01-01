Арсенал покращив свою пропозицію Шахтарю щодо переходу Михайла Мудрика, повідомляє журналіст Санті Ауна.

Мудрик наблизився до трансферу в Арсенал – залишилось домовитись з Шахтарем

Зазначається, що фінансова сторона переходу не розголошується, але вона покращилась в порівнянні з попередньою пропозицією в розмірі близько 60 млн євро. Всі сторони мають впевненість в реальності трансферу. Мудрик же мав розмову з наставником Арсенала Мікелем Артетою.

Додамо, що в нинішньому сезоні Мудрик провів за Шахтар 18 матчів, оформивши 10 голів та 8 асистів. Контракт вінгера з "гірниками" розрахований до кінця 2026 року.

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