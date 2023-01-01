Арсенал зробив ще одну пропозицію Шахтарю щодо Мудрика – сторони впевнені в реальності переходу
19:50 - Читать на русском
"Каноніри" продовжують свої спроби отримати Михайла Мудрика.
Арсенал покращив свою пропозицію Шахтарю щодо переходу Михайла Мудрика, повідомляє журналіст Санті Ауна.
Мудрик наблизився до трансферу в Арсенал – залишилось домовитись з Шахтарем
Зазначається, що фінансова сторона переходу не розголошується, але вона покращилась в порівнянні з попередньою пропозицією в розмірі близько 60 млн євро. Всі сторони мають впевненість в реальності трансферу. Мудрик же мав розмову з наставником Арсенала Мікелем Артетою.
Додамо, що в нинішньому сезоні Мудрик провів за Шахтар 18 матчів, оформивши 10 голів та 8 асистів. Контракт вінгера з "гірниками" розрахований до кінця 2026 року.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter