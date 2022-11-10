Арсенал зробив офіційну пропозицію щодо Мудрика, – журналіст
10 листопада 23:03 - Читать на русском
Лондонський клуб вже намагається підписати вінгера Шахтаря Михайла Мудрика.
Арсенал звернувся до Шахтаря з офіційною пропозицією щодо трансферу Мудрика, повідомляє журналіст Мірко Ді Натале.
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"Каноніри" пропонують 60 млн євро за зірку Шахтаря. Український клуб наразі роздумує щодо пропозиції.
Цього сезону Мудрик провів 15 поєдинків, у яких відзначився 8 голами й 7 результативними передачами. Михайла пов'язують не тільки з Арсеналом – приписують інтерес ПСЖ та Реала.
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