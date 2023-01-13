Арсенал зробив Шахтарю пропозицію у розмірі 70 млн євро плюс бонуси за перехід Михайла Мудрика, повідомив інсайдер Фабріціо Романо на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

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Наразі обидва клуби продовжують обговорювати, які додаткові виплати можна внести до договору. До слова, трансферне вікно в Англії закриється 31 січня.

Нагадаємо, у поточному сезоні Мудрик провів за Шахар 18 матчів у всіх турнірах, в яких забив 10 голів і віддав 8 асистів. Його угода з "гірниками" чинна до 31 грудня 2026 року. Transfermarkt оцінює гравця у 40 млн євро.

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