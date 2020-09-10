Арсенал зробить Обамеянга найвисокооплачуванішим гравцем "канонірів" – Озіл втратить це звання
18:22 - Читать на русском
Арсенал йде на відчайдушні кроки, щоб втримати свого зіркового форварда.
Якщо П'єр-Емерік Обамеянг погодиться продовжити співпрацю з лондонським грандом, то отримуватиме найбільшу зарплатню клубі, повідомляє The Athletic.
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Точні цифри у потенційній угоді 31-річного габонця не називаються, але найвисокооплачуванішим гравцем у таборі "канонірів" є Месут Озіл, який отримує близько 380 тисяч євро на тиждень.
У минулому сезоні АПЛ Обамеянг провів 36 матчів, в яких відзначився 22-ма голами та 4-ма асистами.
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