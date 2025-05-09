Арсенал зробить для Ліверпуля чемпіонський коридор: "Вони цього заслуговують"
Головний тренер Арсенала Мікель Артета підтвердив, що його команда продемонструє жест поваги до нового чемпіона Англії.
"Чи влаштуємо ми для Ліверпуля чемпіонський коридор? Вони цього заслуговують. Ліверпуль був найкращою командою. Те, що зробив їх тренерський штаб, заслуговує на визнання. Це спорт, і коли хтось кращий, його потрібно поважати", – наводить слова Артети офіційний сайт АПЛ.
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Нагадаємо, Ліверпуль оформив чемпіонство Англії 2024/25 ще в 34-му турі АПЛ після розгромної перемоги над Тоттенхемом. Арсенал тривалий час переслідував мерсисайдців, але втратив навіть математичні шанси на трофей і ризикує втратити друге місце – у третього Манчестер Сіті лише на 3 бали менше.
Додамо, що матч Ліверпуль – Арсенал відбудеться на Енфілді. Гра запланована на 11 травня, початок о 18:30.
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