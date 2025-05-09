"Чи влаштуємо ми для Ліверпуля чемпіонський коридор? Вони цього заслуговують. Ліверпуль був найкращою командою. Те, що зробив їх тренерський штаб, заслуговує на визнання. Це спорт, і коли хтось кращий, його потрібно поважати", – наводить слова Артети офіційний сайт АПЛ.

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Нагадаємо, Ліверпуль оформив чемпіонство Англії 2024/25 ще в 34-му турі АПЛ після розгромної перемоги над Тоттенхемом. Арсенал тривалий час переслідував мерсисайдців, але втратив навіть математичні шанси на трофей і ризикує втратити друге місце – у третього Манчестер Сіті лише на 3 бали менше.

Додамо, що матч Ліверпуль – Арсенал відбудеться на Енфілді. Гра запланована на 11 травня, початок о 18:30.

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