Хавбек Крістал Пелас Еберечі Езе вважає за краще перейти в Арсенал.

Тоттенхем погодив трансфер Езе за 60 млн фунтів, але Крістал Пелас не відпустить півзахисника, поки не знайдуть йому заміну. Як інформує The Athletic, Арсенал також зробив пропозицію щодо Езе. Сам гравець хотів би перейти саме до табору "канонірів".

Тоттенхем готовий зробити пропозицію за зірку збірної Англії – інсайдер розкрив фінансові подробиці

Водночас Арсенал готовий не тільки чекати, коли Пелас знайде Езе заміну, але і згоден закрити очі на бажання "синьо-червоних" задіяти Еберечі в матчі плей-офф Ліги конференції з Фредрікстадом в четвер.

Повідомляється, що Арсенал активізувався з приводу трансферу Езе після травми Кая Хаверца.

