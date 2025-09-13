Арсенал у домашній зустрічі з Ноттінгемом не міг розраховувати одразу на п'ятьох футболістів. Два з них є беззаперечними лідерами – це Саліба й Сака, які відновлюються від травм. Окрім них, у лазареті залишаються Хаверц, Жезус і новачок Ньоргор.

Як наслідок, у старті "канонірів" довелося виставити Москеру, Езе й Мадуеке. Ноттінгем же не міг випустити Зінченка – українець пропускав матч через умови оренди. Даний факт створював проблеми для "лісників", адже днями вони вже втратили одного лівого фулбека. Травми зазнав Ола Айна. Замість нього з правого флангу довелося переводити Неко Вільямса.

Цікаво, що на Емірейтс завітав сам Тед Лассо разом з тренером Бірдом. Вони явно вболівали за Арсенал.

Ted Lasso and Coach Beard are looking dapper at the Emirates as they take in Arsenal v. Nottingham Forest. pic.twitter.com/tetNTDARms — NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) September 13, 2025

TED LASSO & COACH BEARD https://t.co/uesfpb6ZgV — Petra (@AEstrelaLeonina) September 13, 2025

Гості приїхали на Емірейтс з новим тренером. Після скандального відходу Нуну Ешпіріту Санту команду очолив екс-коуч Тоттенхема – Ендж Постекоглу. Його підготовка до Арсенала ґрунтувалась на тих самих принципах, що і в останній період роботи на чолі "шпор". Тобто, Ноттінгем Форест виявився неготовим до стандартів і максимально пасивним у атаці.

Усі моменти "гармашів" у першому таймі прийшли зі стандартів. Це були класичні для Арсенала подачі з кутових на ближню стійку та удари із зони підбирання. Вже на 8-й хвилині Меріно мав забивати після відскоку при штрафному – Мікель опинився без опіки й стріляв з мінімальної відстані, однак Селс врятував "лісників".

Big chance, even bigger save ?



Matz Sels denies Mikel Merino from close range to keep the scores level at 0-0 pic.twitter.com/41Bgji0GRS — Premier League (@premierleague) September 13, 2025

Ще за дві хвилини Габріел замикав навіс на ближню з корнера, але вийшло неточно. Між цими епізодами у лондонців сталася кадрова катастрофа – Едегор невдало впав після жорсткого підкату й довго лежав на газоні, явно потерпаючи від болю. Капітан спробував розбігатись, але на 17-й хвилині Мартіна довелося замінити на Нванері.

Ноттінгем не зміг скористатись цим фактом, завдавши всього один удар до перерви. Арсенал же після серії перспективних стандартів таки відкрив рахунок. І як!

На 32-й хвилині Субіменді прийняв м'яч у зоні підбирання й вгатив з лету – сфера зробила ефектну дугу по горизонталі й прошила Селса. 1:0!

Zubimendi’s goal from the stands.

WHOOOOOOOOOOSHHHH !!!!! pic.twitter.com/EdvWeryPXa — THE FOOTBALL SPEAKER BOX (@footyspeakerbox) September 13, 2025

Наприкінці першого тайму Мартін міг повторити свій шедевр, однак м'яч пройшов над каркасом. Цей епізод яскраво продемонстрував, наскільки жахливо Ендж Постекоглу готувався до магії Ніколя Жовера. Команди відправились відпочивати за мінімальної переваги господарів.

Другий гол у ворота Ноттінгема залетів вже через 45 секунд після старту другого тайму. Калафйорі виконав довгу передачу за спину Савоні, куди увірвався Езе – той одразу ж прострілив у центр штрафного, а Йокерес замкнув. 2:0!

Лишень після цього гості створили свій перший реальний момент. Та і той виявився випадковим: Ндоє на 52-й хвилині втік від Калафйорі та виконав крос, який поцілив у Вуда – від грудей Кріса м'яч відскочив у поперечину "канонірів"! Повтор показав, що у даній ситуації героєм став Рая, який встиг перевести сферу в каркас.

Chris wood hits the post with his chest.pic.twitter.com/5UNprn5vFI — Futball HQ (@FutballHQ_) September 13, 2025

Арсенал відповів вже на 59-й. Йокерес міг піти на дубль, обігравшись з Мадуеке в штрафному та пробивши метрів з десяти. Бути б голу, якби за Ноттінгем не зіграла стійка!

Втім, уникнути третього гола підопічним Енджа Постекоглу не вдалося. Йокерес не зміг оформити дубль, а от у Субіменді все вдалося. Звісно ж, гол прилетів після розіграшу стандарту – свіжий Троссар подав на дальню штангу, а Мартін протиснув Вільямса (конкурента Зінченка) та зіграв на замиканні. 3:0!

На цьому Арсенал зупинився. Фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу "канонірів". Безвиграшна серія "лісників" досягла трьох турів.

