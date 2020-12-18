Арсенал в кризовій ситуації намагається не забувати про роботу на перспективу.

На радари "канонірів" потрапив півзахисник Порту Фабіу Віейра, повідомляє Daily Sport. Щоправда, португалець грає ближче до атаки, а не в опорній зоні, як його легендарний однофамілець – Патрік Віейра.

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Арсенал сподівається знайти молодого креативного хавбека, і талант Порту вписується у цю концепцію. 20-річний Віейра почав регулярно виступати за "драконів" у поточному сезоні – 12 матчів та один гол. У контракті гравця є клаусула, яка складає 27 млн євро.

Зазначається, що трансфер більш імовірний влітку, ніж у січні. На Віейра також претендує Марсель.

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