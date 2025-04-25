Арсенал різко змінив думку щодо зірки, в якої завершується контракт по завершенні сезону
Півзахисник Арсенала Томас Партей може залишитись у Лондоні, хоча лише нещодавно його відхід був вирішеним.
Арсенал готує пропозицію нового контракту для Томаса Партея, угода якого з "канонірами" завершується 30 червня 2025 року, повідомляє Фабріціо Романо.
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Зазначається, що ганцю запропонують контракт з іншою структурою зарплатні. Арсенал має намір зберегти Партея, який наразі розглядає усі варіанти продовження кар'єри. Головним претендентом на ганського опорника є мадридський Атлетіко, за який виступав протягом 5 років.
Нагадаємо, Партей перейшов до Арсенала у 2020 році саме з Атлетіко. "Каноніри" заплатили за ганця 50 мільйонів євро. За лондонський клуб півзахисник загалом відіграв у 162 матчах у всіх турнірах. В його активі дев'ять голів та сім результативних передач.
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