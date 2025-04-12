Мікель Артета перед матчем-відповіддю проти Реала провів очікувану ротацію, залишивши у запасі Сака, Едегора, Льюїса-Скеллі, Меріно й Тімбера – всі вони з'являться на полі вже після 60-х хвилин. Завдяки цьому рішенню в основу потрапив Олександр Зінченко. Єгор Ярмолюк же залишився у запасі Брентфорда.

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Наш земляк був помітною фігурою в складі "канонірів", добре відкриваючись і роздаючи хороші передачі. Сашко навіть долучився до взяття воріт на 26-й хвилині, віддавши передгольовий пас на Нванері. Ітан подав на лінію воротарського, а Тірні замкнув головою – втім, лайнсмен помітив у Кірана офсайд.

На 33-й же хвилині Зінченко виконав розрізну передачу під ривок Нванері в штрафний, однак англієць не зміг зберегти м'яч. Олександр тут же його підхопив, скориставшись недбалістю Мбеумо, а потім хитнув Льюїса-Поттера на правому краю штрафного. Свій прохід українець завершив ударом у ближній кут, який не без труднощів парирував Флеккен.

Загалом же Арсенал домінував. Окрім моментів за участі Зінченка, забивати міг Мартінеллі, який прийняв проникний пас від Троссара й з гострого кута вгатив у Флеккена. На 34-й хвилині Райс влетів до штрафного й стріляв з лівого краю, а потім він же виконав "сухий лист" з кутового – в обох випадках "бджіл" виручив голкіпер.

До активу Брентфорда в першому таймі можна занести атаку з вриванням Мбеумо на правий фланг карного майданчика. Його подальший удар низом витягнув Райя. Зрештою, команди відправились відпочивати за нулів на табло.

По перерві моментів виникало значно менше, однак перший же з них Арсенал конвертував у гол. Райя перехопив навіс з кутового й вкинув сферу на хід Райсу, а той обіграв Дамсгора й вилетів на простір. Деклан протягнув м'яч до чужого штрафного й скинув м'яч праворуч, а Парті одразу ж вгатив у дальній кут – 1:0!

"Каноніри" забили на 61-й хвилині, а вже на 62-й Зінченка замінили на Едегора. Томас Франк же після виходу лідерів Арсенала кинув у бій Ярмолюка. І не прогадав – Єгор за 27 хвилин розігнав кілька контратак, давав великий об'єм єдиноборств, а на 74-й хвилині він доєднався до взяття воріт господарів.

Все почалося ще за хвилину до цього, коли Ярмолюк виніс м'яч з власного штрафного, а Мбемо підхопив сферу й розігнав швидкий контрвипад. Браян у завершенні проявив жадібність, не скинувши м'яч українцю (той підтримував з глибини), однак заробив кутовий. Навіс з нього вибили, однак наш земляк виграв підбирання й перевів м'яч на правий фланг в ноги Мбеумо.

Браян дочекався підтримки Кайоде й запустив фулбека в прохід. Далі пішла подача на дальню, серія скидок і гол Вісси з розвороту – 1:1! На жаль, цей момент став останнім біля воріт Раї, а Ярмолюк потім встиг ще й жовту картку після втрати м'яча в центрі заробити.

Арсенал міг вирвати перемогу завдяки ляпу Флеккена, якого обікрав Сака, але забити в порожні той не зміг. Як і обвідним ударом з дистанції в дальній кут. Зрештою, фінальний свисток зафіксував результативну нічию.

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