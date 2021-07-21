Голкіпер іспанської Барселони Норберто Нето може спробувати свої сили на Туманному Альбіоні.

Дублер тер Штегена потрапив до сфери зацікавлень лондонських "канонірів", повідомляє Mundo Deportivo.

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Нето має ще 2 роки за контрактом із Барселоною. Раніше "блаугранас" готові були продати кіпера за 14 млн євро. Менеджмент Арсенала сподівається, що тепер каталонці знизили свої апетити в пошуках "живих" грошей для латання дірок у клубній казні. Конкуренцію команді Артети нібито намагатиметься нав'язати Тоттенхем.

До слова, в сезоні 2020/21 Норберто Нето провів лише 12 матчів у всіх турнірах, 6 із них – "сухі".

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