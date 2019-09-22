Арсенал здобув вольову перемогу над Астон Віллою, Вулверхемптон вирвав нічию у Крістал Пелас: 6-й тур АПЛ, матчі неділі

Відбулись чергові матчі 6-го туру АПЛ. Рахунок та звіт поєдинків читайте на Футбол 24.

АПЛ, 6-й тур

Крістал Пелас – Вулверхемптон – 1:1

Голи: Дендонкер, 46 (аг) – Діогу, 90+5

Вилучення: Саісс, 73

Арсенал – Астон Вілла – 3:2

Голи: Пепе, 59 (п), Чемберс, 81, Обамеянг, 84 – Макгінн, 20, Веслі, 60

Вилучення: Мейтленд-Найлз, 41

Крістал Пелас на своєму полі приймав Вулверхептон. Перший тайм минув за невеликої переваги "вовків" у володінні м'ячем та кількості небезпечних моментів, які, однак, не перетворились у голи. Натомість уже на першій хвилині другого тайму вперед вийшли господарі. Ворд здалеку потужно пробив, а Денкдонкер підставив ногу й ненароком переправив м'яч у власні ворота. На 73-й Ромаїн Саісс залишив "вовків" у меншості, але гості навіть удесятьох знайшли у собі сили вирвати нічию. Діогу на п'ятій доданій хвилині скористався помилкою захисника після подачі з флангу й вколотив круглого у ворота. У підсумку – нічия 1:1.

Поєдинок Арсенала проти Астон Вілли був багатим на емоції та події. Почалось усе з того, що гості несподівано відкрили рахунок. Макгінн скористався провалом у центрі оборони "канонірів", відгукнувшись на класну передачу Ель-Газі з лівого флангу, та пробив Лено. Арсенал у першому таймі відзначився не так яскравою грою, як порушеннями правил. У підсумку на 41-й хвилині це призвело до того, що Мейтленд-Найлз отримав другу жовту й завчасно покинув поле. Тож Унаї Емері довелось добре поламати голову над тим, як відігратись удесятьох у другому таймі.

На 59-й господарі заробили пенальті, який реалізував Ніколя Пепе, подарувавши надію на те, що помилки першої половини ще можна виправити, однак вже за 2 хвилини Астон Вілла забила знову. Гріліш здійснив феноменальний забіг на лівому фланзі й точно віддав на Веслі, який без проблем переграв голкіпера – 2:1. Заміни Емері спрацювали дещо пізніше. На 81-й хвилині свіжий Калум Чемберс відібрав м'яч у захисників Астон Вілли у штрафному майданчику та одразу пробив – 2:2! Кінцівка обіцяла бути гарячою. Натхненні голом Чемберса, "каноніри" кинулись вперед та змогли забити ще один! Обамеянг прекрасним ударом зі штрафного вивів господарів уперед!

Зрештою, господарі зуміли здобути та втримати необхідний для себе результат до фінального свистка. У підсумку – 3:2 на користь Арсенала.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ АНГЛІЇ

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