Арсенал завершив трансфер оборонця збірної Японії
01:25 - Читать на русском
Центрбек Такехіро Томіясу пішов на підвищення і змінив італійську Болонью на лондонський Арсенал.
"Каноніри" закрили перехід 22-річного японця, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Томіясу підписав із лондонцями контракт на 4 роки. Також угода має опцію продовження співпраці ще на рік. Болонья отримала за свою зірку орієнтовно 23 млн євро. У складі "червоно-синіх" він провів два повних сезони.
До слова, в нинішній кампанії Серії А Такехіро Томіясу зіграв 1 матч. У збірній Японії в його активі 23 поєдинки (1 гол).
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