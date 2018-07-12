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Арсенал завершив літню трансферну кампанію

19:31 710 Читать на русском
Арсенал завершив літню трансферну кампанію
Унаї Емері / Getty Images

За словами головного тренера Арсенала Унаї Емері, більше придбань цього літа "каноніри" не планують.

"Чи зможемо ми боротися за титул? Потрібно йти крок за кроком, працювати не звертаючи увагу на чужу думку. На мій погляд, команда прогресує з кожним днем. Зараз ми сфокусовані на першому матчі проти Манчестер Сіті.

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Великі клуби не втрачають момент, щоб підписати нового футболіста. Але сьогодні у нас все добре.

Ми придбали гравців, які були нам потрібні. Думаю, що зараз склад вже сформований. Можливо, що один-два гравці підуть. Придбаємо когось тільки якщо це буде дуже вартісний гравець", – цитує Емері офіційний сайт Арсенала.

Цього літа Арсенал уже підписав Лукаса Торрейру, Бернда Лено, Сократіса Папастатопулоса, Маттео Гандузі і Штефана Ліхтштайнера.

Теги
Англія Арсенал Арсенал Унаї Емері Унаї Емері
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