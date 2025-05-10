Футбольний інсайдер Фабріціо Романо повідомляє, що Мартін Субіменді досяг усної згоди з Арсеналом щодо майбутнього переходу. Про це він повідомив у соцмережі X.

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"Каноніри" готові активувати клаусулу в контракті гравця у розмірі 60 мільйонів євро і зробити його своїм першим новачком у літнє трансферне вікно. 26-річний хавбек близький до узгодження довгострокового контракту з Арсеналом. Джерело стверджує, що вже незабаром про перехід оголосять офіційно.

Додамо, що Мартіном Субіменді тривалий час цікавились майже всі топ-клуби Європи. Він був головною трансферною ціллю Реала на літо, а у 2024 році навіть міг опинитися в іншому англійському клубі, але тоді в останній момент відмовився підписувати контракт з Ліверпулем.

Arsenal agree deal to sign Martin Zubimendi from Real Sociedad, here we go! ️?



Zubimendi has now verbally agreed to sign a long term deal… so formal steps must follow soon with Arsenal to trigger €60m clause.



Zubi, ready to become the first signing of the new season. pic.twitter.com/yzYJOydstE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 10, 2025

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