Арсенал завдав нового удару Реалу – "каноніри" готові до підписання головної трансферної цілі королівського клубу
Півзахисник Реал Сосьєдада Мартін Субіменді близький до переходу в Арсенал.
Футбольний інсайдер Фабріціо Романо повідомляє, що Мартін Субіменді досяг усної згоди з Арсеналом щодо майбутнього переходу. Про це він повідомив у соцмережі X.
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"Каноніри" готові активувати клаусулу в контракті гравця у розмірі 60 мільйонів євро і зробити його своїм першим новачком у літнє трансферне вікно. 26-річний хавбек близький до узгодження довгострокового контракту з Арсеналом. Джерело стверджує, що вже незабаром про перехід оголосять офіційно.
Додамо, що Мартіном Субіменді тривалий час цікавились майже всі топ-клуби Європи. Він був головною трансферною ціллю Реала на літо, а у 2024 році навіть міг опинитися в іншому англійському клубі, але тоді в останній момент відмовився підписувати контракт з Ліверпулем.
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