Півзахисник Байєра Каллум Хадсон-Одої, права на якого належать Челсі, може вирушити за Жоржінью, який цієї зими перебрався з синьої частини Лондона до Арсенала.

Хадсон-Одої може стати гравцем Арсенала по завершенні сезону, повідомляє The Guardian. "Каноніри" вивчають гру вінгера, який зараз виступає на правах оренди в Байєрі.

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Права на Каллума належать Челсі, який має чимало опцій на позицію вінгера, зокрема і Михайла Мудрика. Продаж Хадсона-Одої допоможе "синім" уникнути проблем з фінансовим фейр-плей – його продаж стане для клубу чистим прибутком.

До слова, англієць провів 17 матчів за Байєр у поточному сезоні, але записав до свого активу гол та результативну передачу. Transfermarkt оцінює вінгера у 25 млн євро.

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