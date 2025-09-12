Французький центральний захисник Арсенала Вільям Саліба може продовжити угоду з клубом, повідомляє Footmercato.

Арсенал втратив ключового захисника майже на місяць

Лондонці вже запропонували гравцю покращений контракт на 5 років. "Каноніри" хочуть якнайшвидше домовитись про новий контракт з Вільямом, щоб ситуацією не скористався мадридський Реал.

Чинна угода Саліба закінчується у 2027 році й королівський клуб проявляє серйозну зацікавленість у представнику збірної Франції.

Нагадаємо, що Арсенал після трьох турів йде на третьому місці в турнірній таблиці АПЛ. Єдиної поразки в сезоні підопічні Артети зазнали від Ліверпуля (0:1) у матчі, який Саліба не дограв через пошкодження.

Ліверпуль здобув мінімальну перемогу в напруженій зарубі з Арсеналом – усе вирішив шедевральний штрафний