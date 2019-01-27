Арсенал замість Деніса Суареса хоче орендувати в Барселони Малкома

Півзахисник Барселони Малком може продовжити кар'єру в чемпіонаті Англії.

Лондонський Арсенал зацікавлений в оренді бразильця, повідомляє The Sun.

Барселона готова продати Малкома

За інформацією джерела, "каноніри" звернули увагу на Малкома після невдалих переговорів щодо оренди іншого гравця каталонців Деніса Суареса.

Відзначається, що Барселона оцінює 21-річного хавбека в 50 млн фунтів (близько 57 млн євро).

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Малком в поточному сезоні провів в чемпіонаті Іспанії всього 6 матчів, в яких результативними діями не відзначився.