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Арсенал замість Деніса Суареса хоче орендувати в Барселони Малкома

12:25 228 Читать на русском
Арсенал замість Деніса Суареса хоче орендувати в Барселони Малкома
Малком / фото із соцмереж

Півзахисник Барселони Малком може продовжити кар'єру в чемпіонаті Англії.

Лондонський Арсенал зацікавлений в оренді бразильця, повідомляє The Sun.

Барселона готова продати Малкома

За інформацією джерела, "каноніри" звернули увагу на Малкома після невдалих переговорів щодо оренди іншого гравця каталонців Деніса Суареса.

Відзначається, що Барселона оцінює 21-річного хавбека в 50 млн фунтів (близько 57 млн євро).

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Малком в поточному сезоні провів в чемпіонаті Іспанії всього 6 матчів, в яких результативними діями не відзначився.

Теги
Англія Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Арсенал Арсенал Малком Малком
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