Арсенал залякали розгромом і шедевром рабоною перед матчем 1/8 Ліги Європи
12:27 - Читать на русском
Спортінг перед поєдинком з Арсеналом розгромив Боавішту у чемпіонаті Португалії. Нуну Сантуш став автором шедевра.
Прімейра-Ліга, 24-й тур
Спортінг – Боавішта – 3:0
Голи: Сантуш, 17, Агра, 43 (аг.), Паулінью (90+3)
"Леви" без особливих проблем влаштували розгром у чемпіонаті. Під коток потрапила Боавішта, по воротах якої було завдано аж 16 ударів.
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Надзвичайно ефектно розпочав шоу Нуну Сантуш, який рабоною пробив з меж штрафного майданчика. М'яч у сітці! Далі курйозним автоголом відзначився Агра. Інколи нападники б'ють гірше. Крапку поставив Паулінью. 3:0.
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