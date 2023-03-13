Спортінг перед поєдинком з Арсеналом розгромив Боавішту у чемпіонаті Португалії. Нуну Сантуш став автором шедевра.

Прімейра-Ліга, 24-й тур

Спортінг – Боавішта – 3:0

Голи: Сантуш, 17, Агра, 43 (аг.), Паулінью (90+3)

"Леви" без особливих проблем влаштували розгром у чемпіонаті. Під коток потрапила Боавішта, по воротах якої було завдано аж 16 ударів.

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Надзвичайно ефектно розпочав шоу Нуну Сантуш, який рабоною пробив з меж штрафного майданчика. М'яч у сітці! Далі курйозним автоголом відзначився Агра. Інколи нападники б'ють гірше. Крапку поставив Паулінью. 3:0.