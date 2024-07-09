Арсенал залишив Ювентус із носом – клуб Зінченка закрив угоду на 50 млн євро
Центральний захисник Болоньї і збірної Італії Ріккардо Калафйорі переходить в Арсенал.
Калафйорі остаточно дав зелене світло Арсеналу на свій трансфер у клуб АПЛ, інформує інсайдер Фабріціо Романо. Повідомляється, що угоду між усіма сторонами було успішно завершено. Болонья отримає від "канонірів" 45 млн євро.
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Також Арсенал передбачив бонусні виплати, які залежатимуть від успіхів Ріккардо в Лондоні. Згідно з джерелом, Болонья зможе отримати додатково ще до 5 млн євро. Найближчим часом Калафйорі підпише з Арсеналом чотирирічний контракт – він уже вилетів до Лондона для проходження медогляду.
Нагадаємо, що ще місяць тому Ювентус вважався фаворитом у боротьбі за вихованця Роми. Тьяго Мотта знав, що піде до табору туринської команди і кликав Калафйорі разом із собою.
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