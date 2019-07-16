Арсенал за участі зірки NBA презентував запасний комплект форми з елементами ретро

Лондонський Арсенал представив гостьовий комплект форми на сезон 2019/2020.

Відзначимо, що нове екіпірування представили гравці жіночої та чоловічої команд "канонірів", а також зірка NBA Джеймс Харден.

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Комплект нової форми Арсенала виконаний переважно в жовтому кольорі з темно-синіми вставками. Відзначимо, що цей комплект можна назвати ретроспективним, оскільки в схожій формі лондонці виступали з 1991 по 1993 рік.

До слова, технічним спонсором Арсенала, починаючи з сезону 2019/20, став Adidas, тому на формі присутні традиційні три смужки на плечах.

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