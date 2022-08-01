"Каноніри" погодилися відпустити 30-річного німця у Фулхем, повідомляє інсайдер Девід Орнштейн.

Арсенал обрав новим капітаном колишнього гравця Реала

Сума трансферу складе близько 8 млн фунтів, залишилося владнати кілька формальностей. 4 роки тому Арсенал придбав Лєно у Байєра за 22 млн фунтів. Німець 3 сезони відіграв у статусі основного кіпера, але без шансів програв конкуренцію Ремсдейлу, який переїхав на Емірейтс минулого літа. У сезоні 2021/22 Лєно награв лише 8 матчів і пропустив 11 голів.

Додамо, що новий розіграш АПЛ стартує вже у цю п'ятницю. Арсенал відкриє сезон матчем проти Крістал Пелас, а Фулхем прийматиме Ліверпуль.

Арсенал розбомбив Севілью і взяв Кубок Емірейтс – Зінченко зірвав овації, Жезус забив ще 3, Артета визначився з основою