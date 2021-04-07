Тірні зазнав важкої травми – захисник Арсенала пропустить Євро-2020
17:48 - Читать на русском
Оборонець Арсенала Кіран Тірні надовго потрапив до лазарету лондонців.
Кіран Тірні зазнав пошкодження хрестоподібної зв'язки лівого коліна, повідомляє The Sun.
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На щастя, операція 23-річному шотландцю не знадобиться, але нинішній сезон для нього завершився достроково. На відновлення від травми Кіран витратить близько 3-4-х місяців.
Нагадаємо, у 2019-му Арсенал придбав захисника у Селтіка за 27 млн євро, за цей час гравець неодноразово опинявся у лазареті "канонірів". У нинішньому сезоні АПЛ Тірні провів 23 матчі.
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