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Арсенал втратив юну зірку до кінця року

00:50 - Читать на русском
Арсенал втратив юну зірку до кінця року
Габріель Мартінеллі та Пабло Марі / фото ФК Арсенал

Форвард Арсенала Габріель Мартінеллі не зможе допомогти своєму клубу в поточному році.

Мартінеллі більше не зіграє у 2020 році через травму коліна, повідомляє офіційний сайт "канонірів".

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Зазначається, що нападнику таки знадобилась операція (яка вже пройшла успішно), а відновлюватись юний бразилець буде аж до кінця поточного року.

До слова, Габріел Мартінеллі перебрався на Емірейтс лише рік тому. В активі 19-річного бразильця у нинішньому сезоні 26 матчів у всіх турнірах, у яких забив 10 м'ячів і віддав 4 результативні передачі.

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Теги
Арсенал Арсенал Англія Габріел Габріел Мартінеллі
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