Арсенал втратив юну зірку до кінця року

Іспанія — 00:00 819
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Реал достроково став чемпіоном Іспанії – поразка Барселони вже не мала жодного значення
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Анкарагюджю офіційно розірвав контракт із Жерсоном – бійка з одноклубником стала фатальною для форварда ДинамоТуреччина — 16 лип 1103
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Динамо – Зоря – 3:1 – відео голів та огляд матчу, який зробив киян фаворитами в боротьбі за друге місцеУкраїна — 16 лип 7990
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