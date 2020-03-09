Арсенал втратив Торрейру до кінця сезону – у гравця діагностували перелом

Півзахисник Арсенала Лукас Торрейра вже не допоможе "канонірам" у сезоні 2019/20.

Лукас Торрейра пропустить 2-3 місяці, повідомляє офіційний сайт клубу.

Арсенал – Вест Хем – 1:0 – відео гола та огляд матчу

24-річний хавбек зазнав травми у поєдинку 1/8 фіналу Кубка Англії проти Портсмута (2:0). Пізніше лікарі діагностували в уругвайця перелом щиколотки. Нагадаємо, раніше Лукас неодноразово заявляв, що не почувається щасливим в Англії і хотів би змінити чемпіонат.

У нинішньому сезоні АПЛ Торрейра провів 24 матчі, в яких відзначився голом та асистом.

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