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Арсенал втратив Торрейру до кінця сезону – у гравця діагностували перелом

14:13 163 Читать на русском
Арсенал втратив Торрейру до кінця сезону – у гравця діагностували перелом
Лукас Торрейра / Фото The Independent

Півзахисник Арсенала Лукас Торрейра вже не допоможе "канонірам" у сезоні 2019/20.

Лукас Торрейра пропустить 2-3 місяці, повідомляє офіційний сайт клубу.

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24-річний хавбек зазнав травми у поєдинку 1/8 фіналу Кубка Англії проти Портсмута (2:0). Пізніше лікарі діагностували в уругвайця перелом щиколотки. Нагадаємо, раніше Лукас неодноразово заявляв, що не почувається щасливим в Англії і хотів би змінити чемпіонат.

У нинішньому сезоні АПЛ Торрейра провів 24 матчі, в яких відзначився голом та асистом.

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Теги
Англія Арсенал Арсенал Лукас Торрейра Лукас Торрейра
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