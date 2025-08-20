Арсенал втратив свого лідера – клуб терміново шукає підсилення в атаку
Нападник Арсенала Кай Хаверц отримав серйозне пошкодження коліна.
Як повідомляє The Athletic, гравець Арсенала Кай Хаверц отримав травму коліна та найближчим часом не зможе допомогти команді.
26-річний німець не з’явився на відкритому тренуванні "канонірів" у середу вранці. Наразі обстеження перебувають на початковій стадії, тож терміни відновлення поки невідомі.
Через відсутність Хаверца Арсенал активно розглядає варіанти підсилення атаки на трансферному ринку. Наразі єдиним здоровим центрфорвардом у розпорядженні Мікеля Артети є новачок Віктор Дьокереш. На цій позиції може зіграти й Леандро Троссар, який нещодавно продовжив контракт із клубом.
Габріел Жезус, головний конкурент на позиції "дев’ятки", все ще відновлюється після розриву хрестоподібних зв’язок, якого зазнав у січні, і найближчим часом на полі не з’явиться.
Це вже друге серйозне пошкодження Хаверца у 2025 році. У лютому він розірвав задню поверхню стегна на тренувальному зборі в Дубаї та пропустив 18 матчів у чемпіонаті та Лізі чемпіонів. Тоді Артета змушений був використовувати Мікеля Меріно як "фальшиву дев’ятку".
У першому турі нового сезону АПЛ Хаверц вийшов на заміну замість Дьокереша у матчі проти Манчестер Юнайтед, який Арсенал виграв 1:0 на Олд Траффорд. Від часу свого переходу з Челсі влітку 2023 року він зіграв за Арсенал 88 поєдинків і забив 29 голів.
