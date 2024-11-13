Бен Вайт переніс невелику операцію на коліні, що посилило проблеми Мікеля Артети – тренеру вже довелося перевести Томаса Партея на правий фланг оборони. Вайт ліг під ніж, щоб остаточно вилікувати травму, що він намагався робити останні 18 місяців.

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Початковий прогноз – Бен пропустить близько 8 тижнів. Це може бути як 6, так і 10 тижнів.

Раніше "каноніри" вже втратили через травми Ріккардо Калафіорі і Такехіро Томіясу. Втрата Вайта може допомогти лівому захиснику лондонців Олександру Зінченку: тепер на позиції правого захисника гратиме Юрр'єн Тімбер. Таким чином, він звільнить позицію лівого захисника.

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