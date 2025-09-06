Погані новини для Арсенала та збірної Франції. Вільям Саліба, якого замінили на початку матчу з Ліверпулем (0:1) напередодні початку тренування збірної Франції, отримав травму щиколотки. За даними L'Équipe, захисник пропустить від трьох до чотирьох тижнів.

Таким чином, він пропустить наступні матчі збірної Франції в жовтні. 24-річний гравець також пропустить матчі Прем'єр-ліги проти Манчестер Сіті (21 вересня) і Ньюкасла (28 вересня), а також перший тур Ліги чемпіонів, коли "каноніри" відправляться на Сан-Мамес, щоб зустрітися з Атлетіком.

