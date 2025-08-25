Арсенал зазнав серйозного кадрового удару напередодні поєдинку проти Ліверпуля. Як повідомляє BBC, Букайо Сака вибув із гри на термін до чотирьох тижнів через травму.

23-річний англієць отримав пошкодження задньої поверхні стегна у матчі з Лідсом, який "каноніри" виграли 5:0. Внаслідок цього він не допоможе команді в неділю на Енфілді, а також пропустить матчі збірної Англії проти Андорри та Сербії у відборі до ЧС.

Крім того, під питанням участь у грі проти чемпіона АПЛ і капітана Арсенала Мартіна Едегора. 26-річний хавбек отримав травму плеча у тому ж поєдинку й залишив поле вже в першому таймі. За інформацією джерела, стадіон він покидав із пов’язкою на плечі.

Попри це, в Арсеналі зберігають обережний оптимізм – обидва футболісти не повинні вибути на тривалий термін. Особливо важливо, що Сака уникнув повторення тогорічної серйозної травми, яка залишила його поза грою на три місяці.

