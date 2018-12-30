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Арсенал встановив унікальне антидосягнення в АПЛ

11:14 190 Читать на русском
Арсенал встановив унікальне антидосягнення в АПЛ
Ліверпуль – Арсенал – 5:1 / ФК Арсенал

Арсенал вперше в історії АПЛ програв з різницею в 4 м'ячі, виграючи по ходу матчу.

Арсенал відкрив рахунок у матчі 20 туру АПЛ проти Ліверпуля, але програв з рахунком 1:5.

Ліверпуль – Арсенал – 5:1 – відео голів та огляд матчу

"Каноніри" вперше в історії АПЛ програли з різницею в 4 м'ячі, ведучи в рахунку по ходу матчу.

Підопічні Унаї Емері після 20 турів займають 5 сходинку в турнірній таблиці АПЛ і мають 38 очок, Ліверпуль впевнено лідирує з 54 пунктами.

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Англія20 турЕнфілд (Ліверпуль)

Ліверпуль - Арсенал: Субота 29 грудня 2018

Ліверпуль
Матч завершено
5 : 1
Арсенал
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Теги
Арсенал Арсенал Англія Ліверпуль - Арсенал
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