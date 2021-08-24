У чемпіонаті Англії може відбутись перше у нинішньому сезоні звільнення наставника.

Головний тренер Арсенала Мікель Артета зустрівся з керівництвом клубу, де отримав жорсткий ультиматум, повідомляє The Telegraph.

"Дайте мені цю роботу!" – легенда Арсенала знає, як вивести клуб із кризи

Іспанському фахівцю дали 5 матчів для покращення результатів команди, у протилежному випадку – наставника звільнять. "Каноніри" після двох стартових турів АПЛ без очок та забитих м'ячів розташувались на 19-й сходинці.

Артета очолює Арсенал з грудня 2019-го. Його контракт з лондонським клубом розрахований ще на два роки.

Арсенал іде на дно, синхронні невдачі свідків Європейської Суперліги, побоїще в Рив'єрі – огляд вікенду