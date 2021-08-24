Арсенал встановив дедлайн для Артети
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У чемпіонаті Англії може відбутись перше у нинішньому сезоні звільнення наставника.
Головний тренер Арсенала Мікель Артета зустрівся з керівництвом клубу, де отримав жорсткий ультиматум, повідомляє The Telegraph.
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Іспанському фахівцю дали 5 матчів для покращення результатів команди, у протилежному випадку – наставника звільнять. "Каноніри" після двох стартових турів АПЛ без очок та забитих м'ячів розташувались на 19-й сходинці.
Артета очолює Арсенал з грудня 2019-го. Його контракт з лондонським клубом розрахований ще на два роки.
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