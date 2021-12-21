Кубок англійської ліги 2021/22. Чвертьфінал

Арсенал – Сандерленд – 5:1

Голи: Нкетія, 17, 49, 58, Пепе, 27, Патіно, 90+1 – Броудхед, 31

Команда Мікеля Артети набрала класний хід в АПЛ (3 перемоги поспіль і підйом на 4 місце), тому закономірно була фаворитом поєдинку проти Сандерленда. "Чорні коти" не так давно грали в АПЛ, а зараз у третьому дивізіоні Англії б'ються за путівку в Чемпіоншип.

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Героєм матчу став 22-річний Едвард Нкетія, який оформив хет-трик. Англієць ганського походження відкрив рахунок, вдало зігравши на добиванні, а в дебюті другого тайму п'ятою замкнув пас Тавареша.

Nketiah 3-1. Nice assist from Tavares pic.twitter.com/xkK9ei6vtH — Renato (@rehnato) December 21, 2021

Не менш ефектним вийшов його гол на 58-й хвилині. Едвард ще одним ударом п'ятою спрямував м'яч у сітку.

Nketiah’s 3rd for the hat trick pic.twitter.com/u6hBuhhNTC — DailyAFC (@DailyAFC) December 21, 2021

Ще один гол в активі Ніколя Пепе, якому допоміг рикошет, а в компенсований час забив і Патіно. Сандерленд забив лише одного разу – 5:1. "Каноніри" стали першим учасником півфіналу. Інші три чвертьфінали Брентфорд – Челсі, Ліверпуль – Лестер і Тоттенхем – Вест Хем будуть зіграні ввечері 22 грудня.

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