Центральним матчем дня в Англії виступала зустріч на Емірейтс між Арсеналом і Тоттенхемом. "Шпори" підійшли до дербі Північного Лондона з двома розгромними поразками за спиною (від Крістал Палас і Челсі), однак підопічні Нуну Ешпіріту Санту все одно вважалися фаворитами – "каноніри" йшли на 14-й позиції й виставили на матч наймолодший з 1986 року стартовий склад. Втім, у останніх двох турах вони вигравали всуху. В будь-якому випадку, всі сподівалися на крутий футбол.

І Арсенал дав його! Вже на 8-й хвилині "гармаші" могли відкривати рахунок внаслідок передачі Тірні на Обамеянга та його удару в ближній кут метрів з десяти, однак Льоріс врятував Тоттенхем (та і П'єр-Емерік заліз у офсайд). Гості натяку не зрозуміли, за що й розплатились всього через чотири хвилини: Сака з правого краю карного майданчика виконав простріл, а Сміт-Роу з 11-ти метрів замкнув, спіймавши голкіпера на протиході – 1:0!

На 17-й "каноніри" могли подвоїти свою перевагу красивим пострілом Парті з дальньої дистанції в ліву дев'ятку. Льоріс парирував. Господарі заробили кутовий, після розіграшу якого прилетів другий момент – це Обамеянг пробив з мінімальної відстані над поперечиною! Тоттенхем огризнувся вриванням Сона на правий край штрафного та ударом з гострого кута, однак Ремсдейл спокійно відбив його. Загалом, у першій половині першого тайму Арсенал виглядав набагато переконливіше, швидко рухаючи м'яч на чужій половині, загострюючи й вмикаючи інтенсивний контрпресинг.

Деякий час "шпори" тримались, однак на 27-й хвилині їхня оборона тріснула: Сміт Роу увірвався в карний майданчик і покотив м'яч під замикання Обамеянгу, а габонець пробив метрів з 11-ти – 2:0! На 34-й же блискавична контратака "канонірів" завершилась входом Сака на правий фланг карного майданчика, невдалою передачею на Обамеянга (Кейн заблокував її) й моментальним ударом Букайо з відскоку. 3:0! Нуну стояв у шоці.

В завершальній частині першого тайму Арсенал продовжував домінувати. Кілька разів господарі підловили суперника на помилках в обороні – зокрема, Обамеянг після однієї з діагоналей від Парті міг вириватись віч-на-віч з Льорісом (залишилось тільки переграти Дайєра), однак П'єр-Емерік невдало обробив м'яч. Створити конкретний момент підопічним Мікеля Артети так і не вдалося, тож на перерву команди відправились за рахунку 3:0.

Другий тайм, на жаль, виявився не настільки яскравим. Арсенал почав грати від рахунку, віддавши ініціативу Тоттенхему, однак "шпори" довгий час не могли скористатися наданою можливістю. Втім, у середині другого тайму інертність господарів могла вилізти боком: на 62-й хвилині Кейн вистрілив метрів з 20-ти у дальній кут (Ремсдейл парирував), а на 64-й Харрі вивалився сам на сам з Ароном, перекинувши кіпера – м'яч пройшов у сантиметрах від стійки! Втім, інших моментів у гостей не виникало, а на 74-й хвилині вони ще й пропустити могли – це Сака змістився з правого флангу й пробив у лівий нижній кут. Льоріс врятував Тоттенхем!

В якийсь момент здалося, що "шпори" вже нічого не створять, але на 79-й хвилині Сон несподівано відродив інтригу, замкнувши простріл від Регілона – 3:1!

Час влаштувати камбек ще залишався, однак в наступні 10 хвилин команда не створила нічого. Арсенал тримав суперника на дистанції. Втім, на 90+1-й інтрига могла закрутитися до максимуму – це Моура з-за меж карного майданчика завдав удару точно в дев'ятку. Ремсдейл виручив "канонірів", відбивши м'яч у поперечину.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу господарів.

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