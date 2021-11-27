Чемпіонат Англії 2021/22, 13-й тур

Арсенал – Ньюкасл – 2:0

Голи: Сака, 56, Мартінеллі, 66

Крістал Пелас – Астон Вілла – 1:2

Голи: Геї, 90+5 – Таргетт, 15, МакГінн, 86

Ліверпуль – Саутгемптон – 4:0

Голи: Жота, 2, 32, Алькантара, 37, ван Дейк, 52

Норвіч – Вулверхемптон – 0:0

Брайтон – Лідс – 0:0

Арсенал перед 13-м туром відставав від четвертої позиції всього на три очки, але їх легко можна було відіграти в домашній зустрічі з Ньюкаслом – благо, "сороки" досі не знали перемог у сезоні. Втім, у першому таймі господарі мали лишень два моменти: на 20-й хвилині Едегор зі стандарту пробив у дев'ятку (Дубравка парирував), а на 41-й Сміт-Роу метрів з 10-ти замкнув навіс Сака – Дубравка врятував, а Обамеянг з добивання влучив у стійку. Гості огризнулися пострілом Шелві з дистанції, який Ремсдейл перевів у поперечку.

До перерви Ньюкасл тримався гідно, однак в першій половині другого тайму лондонці таки конвертували високу активність у гол. Його на 56-й хвилині провів Сака, який отримав проникну передачу від Тавареша й вистрілив з лівого краю штрафного в дальній кут – 1:0! На 66-й же перевагу подвоїв Мартінеллі, який змінив Сака на 64-й – він прийняв закидання від Томіясу й метрів з шести пробив повз Дубравку. 2:0! Саме з цим рахунком матч і добіг кінця. Тепер від топ-4 Арсенал відділяє лишень погана різниця голів.

Ліверпуль у рідних стінах приймав Саутгемптон. Фаворит зустрічі був очевидним, а гол Жоти на 2-й хвилині зустрічі лишень підтвердив прогнози – Діогу замкнув класну комбінацію із Мане та Жотою точним ударом з лінії воротарського. На 12-й Мане забив ще один гол, пробивши головою після подачі Александера-Арнольда, однак його скасували через офсайд. Щоправда, і "святі" не здавалися, внаслідок грубих помилок мерсисайдців тричі вирвавшись віч-на-віч з Аліссоном.Жоден з цих моментів реалізувати не вдалося.

Покарання за марнотратство було жорстоким. На 32-й хвилині Салах обігрався з Хендерсоном і прострілив під точний удар Жоті з меж воротарського, а на 37-й Алькантара пробив з відскоку метрів з 22-х – м'яч рикошетом від Лянко влетів у сітку. 3:0! Після цього всі питання щодо переможця були вирішені. На початку другого тайму ван Дейк добив Соттон, замкнувши подачу з кутового – 4:0! Цей гол виявився останнім у зустрічі.

Астон Вілла у другому матчі під керівництвом Стівена Джеррарда зустрічалася з Крістал Пелас у Лондоні. Дебютний поєдинок з новим коучем бірмінгемці виграли, а вже на 15-й хвилині гри гості зробили заявку на ще одну звитягу – це Таргетт розстріляв ворота після передачі від Янга. 0:1! Після цього "віллани" могли ще й два пенальті заробити до перерви (в обох випадках падав Воткінс), однак арбітр наказав грати далі.

В другому таймі гра була рівною, причому підопічні Стівена Джеррарда могли залишитись у меншості (від вилучення Дагласа Луїса врятував VAR). Тим не менш, зрівняти рахунок Крістал Пелас не вдалося, а на 86-й хвилині Астон Вілла ще й другий гол забила – це Макгінн пробив із середньої дистанції в лівий нижній кут. 0:2! Господарі на останніх секундах забили у відповідь, але зрівняти рахунок часу вже не було. Бірмінгемці знову перемогли!

Найменш цікавий поєдинок провели у Норвічі. "Канарки" у попередніх двох турах здобули свої перші перемоги в цьому сезоні, але Вулверхемптон був занадто потужним суперником – в разі тріумфу "вовки" могли порівнятись за очками з Арсеналом і Вест Хемом, наблизившись до зони ЛЧ. Попри цей факт, гості серйозно поступалися в активності.

Команди розмінялися низкою непоганих моментів, причому Вулверхемптон був значно гострішим. Тим не менш, забити бодай один гол футболістам не вдалося. Фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

Програму дня завершувала зустріч між Брайтоном і Лідсом. В разі перемоги "чайки" могли б піднятися на шосту сходинку впритул до Арсенала, тож мотивація у господарів била через край. В першому таймі підопічні Грема Поттера змарнували мінімум три гольових нагоди – на 8-й хвилині Мопей з меж штрафного вистрілив над поперечкою, на 20-й Троссар влучив у стійку, а на 34-й з близької відстані в неї ж пробив Модер.

На перерву команди відправились за нулів на табло, а от у другому таймі гра стала не такою однобокою. Лідс вирівняв хід поєдинку й огризнувся низкою непоганих атак, а найкращий шанс вирвати перемогу йоркширці втратили на 83-й хвилині – Санчес парирував удар Робертса з лівого краю карного майданчика. Зрештою, виявити сильнішого суперники не змогли. Фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

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