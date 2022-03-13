Арсенал не віддав конкурентам священну для "канонірів" четверту позицію, перегравши Лестер у рідних стінах (2:0) і потіснивши опонентів униз. Звіт читайте на "Футбол 24".

Арсенал після перемог Вест Хема та Манчестер Юнайтед опустився на шосту сходинку в турнірній таблиці, однак відставання від зони ЛЧ становило всього 2 очки. Домашня звитяга над Лестером повернула б "канонірів" у топ-4, тож підопічні Мікеля Артети не мали проблем з мотивацією. З іншого боку, "лисиці" в останніх п'яти матчах зазнали тільки однієї поразки, а крайній поєдинок на Емірейтс вони виграли.

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Одразу зі стартовим свистком стало зрозуміло, що Арсенал не налаштований давати слабину. Лондонці захопили ініціативу, провели кілька хороших атак і відкрили рахунок вже на 11-й хвилині – це Партей замкнув подачу Мартінеллі з кутового. Ще за сім хвилин Томас міг оформити дубль дальнім ударом у праву дев'ятку, але гостей врятувала хрестовина.

В середині першого тайму Лестер дещо вирівняв хід гри, організувавши кілька непоганих контратак. Щоправда, із реально гольових моментів можна пригадати тільки подачу Олбрайтона на лінію воротарського із замиканням Барнса – Ремсдейл у карколомному стрибку парирував. Зрештою, за веселого футболу на зустрічних курсах команди відправились відпочивати. На табло горіли 1:0.

На початку другого тайму Арсенал притиснув Лестер по-дорослому. Так, на 51-й хвилині атака з обіграшем трьох захисників у виконанні Мартінеллі завершилась навісом Тірні й ударом Сака в дальній кут (кіпер парирував), а на 54-й Вайт пробив метрів з шести після подачі Едегора. Шмейхель парирував перед собою, а добивання від Партея на лінії воріт заблокував Томас.

Щоправда, на повторі помітили гандбол у виконанні Сьоюнджю – центрбек "лисиць" виставив руку й пригальмував політ м'яча. Ентоні Тейлор після тривалого особистого перегляду епізоду призначив пенальті, який впевнено реалізував Ляказетт. 2:0. Це вже була серйозна заявка на перемогу.

Не можна сказати, що Лестер поплив після другого пропущеного голу, однак створити бодай один гострий момент гостям вже не вдалося. Арсенал впевнено контролював хід поєдинку й навіть міг довести справу до розгрому – це Сміт-Роу на 83-й хвилині влетів на лівий край штрафного, опинившись прямо перед Шмейхелем. Каспер парирував удар Еміля.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу підопічних Мікеля Артети. Арсенал набрав 51 очко й повернувся на четверту позицію в турнірній таблиці. Лестер з 33 заліковими балами у активі залишився дванадцятим.

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