Арсенал на Емірейтс закривав програму попереднього туру АПЛ, врятувавшись від поразки Крістал Пелас на останніх секундах, і відкривав нинішній. Цього разу в суперниках була міцна, але дуже нестабільна Астон Вілла. "Каноніри" підходили до зустрічі з 5-матчевою безпрограшною серією, а в разі перемоги над бірмінгемцями підопічні Мікеля Артети наблизились би до зони ЛЧ на мінімальну відстань.

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Публіка вимагала реабілітації за невиразний поєдинок з Пелас – і Арсенал не підвів вболівальників. В першому таймі лондонці завдали 14 ударів по воротах й награли на 2,45 очікуваних голів, не дозволивши "вілланам" взагалі нічого. До перерви гості мали всього 3 дотики у штрафному "канонірів". Найбільш важливо, що шалена перевага виливалась у реальні моменти: вже на 4-й хвилині Обамеянг ледь не забив у падінні через себе (він трішки не влучив по м'ячу), а на 9-й Букайо святкував взяття воріт – втім, його скасували через фол в атаці з боку Ляказетта.

На 20-й хвилині серія рикошетів після подачі від Сака завершилась відскоком на Партея й потужним ударом метрів з шести. Астон Віллу врятувала поперечина, однак на 23-й Арсенал таки добився свого. Господарі заробили кутовий, Сміт-Роу виконав подачу, а Партей головою підправив м'яч під дальню стійку – 1:0! На 31-й Сміт-Роу міг і другий асист виконати, прорвавшись лівим флангом і простріливши на самотнього Сака, але удар вінгера лондонців з мінімальної відстані парирував екс-"канонір" Мартінес.

В останній третині першого тайму підопічні Мікеля Артети збавили оберти. Здавалося, що на перерву вони підуть за мінімальної переваги в рахунку, однак у компенсований час Ляказетт вдало відборовся за м'яч у карному майданчику, отримавши по ногах від Таргетта. Арбітр переглянув повтор і призначив пенальті у ворота бірмінгемців! Обамеянг взявся його виконувати, потужно пробивши у лівий кут – Мартінес парирував, а П'єр-Емерік тут же зіграв на добиванні! 2:0.

На початку другого тайму Астон Вілла зробила спробу повернутись у гру. Зокрема, на 48-й хвилині Воткінс непогано вистрілив з-за меж штрафного під ліву стійку. Голкіпер Ремсдейл впорався з цим ударом. Ще через хвилину Інгз впав у боротьбі з Габріелем, вимагаючи пенальті (епізод проігнорували), а на 51-й хвилині його удар з близької відстані заблокував Вайт.

Арсенал при цьому постійно вилітав у контратаки, а найбільше у них просідав правий фланг оборони бірмінгемців. Саме звідти господарі й провели третій гол: Обамеянг виконав закидання на хід Сміт-Роу, а той, промчавши до карного майданчика, пробив у ближній кут – м'яч рикошетом від каркасу влетів у ворота. 3:0!

Здавалося, що на цьому всі питання щодо переможця закриті, але Вілла не здавалася. На 62-й хвилині бірмінгемці могли відіграти один гол завдяки сильному удару Буендії із середньої дистанції. Ремсдейл виручив, а лондонці досить швидко загасили спалах активності суперника. на 72-й хвилині остаточно закривати матч повинен був Обамеянг, який вистрілив з правого кута карного майданчика у ближню дев'ятку – втім, Мартінес парирував.

Поступово віра в камбек гостей вивітрилась, однак на 82-й хвилині Арсенал несподівано пропустив гол. І який гол! Бейлі змістився вздвож лінії штрафного й скинув м'яч Ремзі, а Джейком пострілом у дотик метрів з 20-ти відправив сферу в праву дев'ятку – 3:1! На 85-й же Астон Вілла ледь не забила вдруге – це Воткінс після вкидання Таргетта з ауту пробив головою в дальній кут. "Круглий" пройшов поруч зі стійкою! Повз неї ж пройшов удар Ремзі на 90-й.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу "канонірів" з рахунком 3:1. Арсенал набрав 14 очок, піднявшись на 9-ту позицію в турнірній таблиці й наблизившись до топ-4 на відстань в 1 заліковий бал, однак на вихідних конкуренти можуть опустити лондонців нижче. Астон Вілла, маючи в активі 10 пунктів, поки що йде на 13-й сходинці.

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