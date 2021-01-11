Прогрес 21-річного ізраїльтянина не залишився непоміченим. Англійські клуби не проти бачити молоду зірку Шахтаря у своєму складі.

Соломон зізнався, чому не поспішає покидати Шахтар

Передусім йдеться про Арсенал. За інформацією Gooner, лондонці давно стежать за Соломоном і готові до рішучих дій. Не виключено, що "гірники" отримають пропозицію вже взимку, але вірогідність трансферу після завершення сезону набагато вища. Також гравець цікавий Лідсу та Ман Сіті.

Нагадаємо, контракт 21-річного ізраїльтянина з "гірниками" розрахований до 2024 року. Поточна ціна Соломона на Тransfermarkt – 7 млн євро. Після свого переходу в Шахтар Соломон зіграв за клуб 62 матчі, в яких забив 12 голів та віддав 7 асистів.

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